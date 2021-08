Prignitz startet Impfaktion : Schnelles Impfen auf dem Elbebadetag

Im Impfzentrum in Perleberg und auf dem Elbebadetag in Wittenberge wird es in der kommenden Woche ein Impfen für Jedermann geben.

Prignitz | Die Chance für alle ungeimpften Prignitzer: Gleich zwei Sonderaktionen bereitet der Landkreis für die kommende Woche vor. Sowohl im Impfzentrum Perleberg als auch auf dem Elbebadetag wird es ein Impfen für Jedermann geben. In Ludwigslust macht der Impfbus Überstunden. In Berlin wird zur langen Impfnacht eingeladen. Auch der Landkreis Prignitz setzt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.