Hilfe für die Ukraine : Prignitzer schicken Hilfsgüter für ukrainische Feuerwehr

Prignitzer Gemeinden haben Güter für ukrainische Feuerwehren und Rettungsdienste gesammelt. Am Samstag gehen die Transporte Richtung Kriegsgebiet. Die Liste der Güter mit einem Wert von 100.000 Euro ist lang.

Perleberg | Der Landkreis Prignitz hat am Dienstagmorgen Hilfsgüter für die ukrainischen Feuerwehren und Rettungsdienste auf ihre Lkws geladen und an die Sammelstelle in Falkensee gefahren. Die Güter sind Spenden von den Trägern des Brandschutzes aus den Gemeinden und Städten Bad Wilsnack, Plattenburg, Weisen, Groß Pankow und Putlitz-Berge. Am kommenden Samstag s...

