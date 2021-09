Verkehrskontrollen : Landkreis Prignitz mit neuem Blitzeranhänger unterwegs

Mit einem neuen Blitzeranhänger ist der Landkreis Prignitz ab dieser Woche unterwegs. Er soll die Verkehrssicherheit auf den Straßen erhöhen. Zunächst wurde er für ein halbes Jahr gemietet.

Prignitz | Aus der Ferne sieht er aus wie eine große Discoanlage. Aber es ist ein neuer Blitzeranhänger, der zurzeit in Perleberg in der Matthias-Hasse-Straße, unmittelbar vor der Schule für gesundheitliche Berufe, steht. „Die sogenannte Semistation, die zunächst für ein halbes Jahr gemietet wurde, wird ab dieser Woche im Einsatz sein“, so Pressesprecher Fran...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.