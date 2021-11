Prignitz will mehr impfen : DRK will am Freitag und Sonnabend in Perleberg impfen

Der inzidenzwert nähert sich in der Prignitz wieder seinem Höchststand. Der Landkreis will darauf mit mehr Teststellen und auch mehr Impfangeboten reagieren. Die Einhaltung von 2G und 3G wird verstärkt kontrolliert.

Perleberg | Der Landkreis Prignitz will in der kommenden Wochen die Impfungen und Tests deutlich vorantreiben. Neben den Impfterminen am Krankenhaus am 24. November, 8. und 15. Dezember will auch das DRK Termine anbieten. Diese solle es am Wochenende, jeweils am Freitag und Sonnabend, geben. Ort wird wie bei den Corona-Schutzimpfungen des Krankenhaus dessen benac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.