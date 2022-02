Laga 2026 : Landesgartenschau in Wittenberge soll die gesamte Stadt erfassen

Wittenberges Konzept für Landesgartenschau 2026 ist fast fertig. Es wird den Bürgern am 15. Februar im Kultur- und Festspielhaus vorgestellt. Die Entscheidung über die Vergabe fällt im Mai.

Wittenberge | Wittenberges Bewerbungsunterlagen für die Landesgartenschau 2026 sind fast fertig. Wer genauer wissen will, was die Stadt plant, kann am 15. Februar um 18 Uhr in das Kultur- und Festspielhaus kommen. Dort wird das Konzept vorgestellt, Bürger können sich informieren, ihre Meinung sagen und Vorschläge einbringen. Eine komplette Bürgerbeteiligung soll es...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.