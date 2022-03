Polizeieinsatz in Wittenberge : Ladendetektiv erwischt Dieb auf frischer Tat

Der 24-Jährige gab die Tat vor Ort zu.

Wittenberge | Auf frischer Tat ertappt: Ein Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes erwischte am Dienstag, dem 8. März, gegen 20.25 Uhr in der Bahnstraße in Wittenberge einen 24-Jährigen beim Diebstahl von Hackfleisch und Kosmetikprodukten im Wert von etwa 23 Euro. Der Tatverdächtige gab die Tat vor Ort zu. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde aufgenommen. ...

