Vereine für Saisonende : Prignitzer Handballer haben Verbandszirkus satt

Wenn die Hallen bis zum 20. März öffnen, will der Handballverband die Saison fortsetzen. Die Vereine lehnen das ab.

Prignitz | Eine Fortsetzung der Handballsaison nach Ostern stößt bei auf Landesebene spielenden Vereinen in der Prignitz und in Ostprignitz-Ruppin nicht unbedingt auf Zustimmung. Der Handball-Verband Brandenburg (HVB) will an seinem Plan, die Spielzeit in einer ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.