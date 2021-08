Kunst am Busbahnhof : Pritzwalker Jugendliche zeigen Gesicht

Kunst an der Bushaltestelle: Pritzwalker Schüler haben sich in einem Kunstprojekt selbst porträtiert – und die Gesichter im Siebdruckverfahren verfremdet. Wegen Corona werden die Bilder auch am Busbahnhof gezeigt.

Pritzwalk | Gesichter von Jugendlichen, mal knallig bunt, mal schwarz-weiß. Jungen und Mädchen, mal mehr oder weniger verfremdet. Wer sie sehen will, muss nicht unbedingt ins Museum gehen – die Bilder sind unter anderem am Busbahnhof in Pritzwalk zu sehen. Das Kunstprojekt „Ikone“ entstand im vergangenen Jahr am Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium im Rahmen d...

