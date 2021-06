Kulturprogramm in Lenzen : Das Veranstaltungskarussell dreht sich wieder

Die Kultur ist zurück mit öffentlichen Leben. Die Touristeninformation in Lenzen informiert über bevorstehende Veranstaltungen. Ganz gleich ob Theater, Musik oder Kunst - Lenzen und Umgebung wird einiges geboten.

Lenzen | Langsam beginnt sich auch in Lenzen und Umgebung das kulturelle Veranstaltungskarussell wieder zu drehen. Theater, Kunst und Musik halten in den kommenden Wochen Einzug in die Elbtalaue. „Erstmals macht das Sommertheater der Arbeitsgemeinschaft (AG) Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg in Lenzen Station“, nennt Gabi Steinbrenner ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.