Kulturkombinat Perleberg : Flohmarkt und Show erweisen sich als gelungene Kombination

Das noch recht junge Kulturkombinat Perleberg veranstaltete zum ersten Mal einen Flohmarkt mit Showauftritten. Die Mischung kam beim Publikum gut an. Der Innenhof war gut gefüllt, die Zuschauer bekamen viel geboten.

Perleberg | Auf der Straße Am Hohen Ende in Perleberg war am Samstagmittag von weither lautes Gelächter und Beifall zu hören. Der Blick durch das große Tor zum Innenhof des Kulturkombinats Perleberg offenbarte die gute Stimmung. Menschen saßen auf Bänken oder an Tischen, beobachten die Darbietungen der Künstler oder schlenderten an den Flohmarkständen entlang. Da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.