Neue Termine : Kreiskrankenhaus Perleberg bietet weitere Corona-Impfungen an

Keine Wartezeit, kein Anstehen. Professionell läuft der Impftag am Kreiskrankenhaus in Perleberg. Die Klinik bietet jetzt zusätzliche Termine an. Auch der Landkreis hat noch freie Termine.

Perleberg | Niemand wirkt gestresst. Weder Pfleger noch Ärzte und auch die Impflinge machen einen entspannten Eindruck. Selbst der zwölfjährige Elias bleibt bei der Spritze cool. Er bekommt heute im Kreiskrankenhaus seine Erstimpfung gegen Corona. Kein Bock auf Quarantäne „Hauptsächlich möchte ich mich selbst und andere Schüler schützen“, sagt der Junge. Ab...

