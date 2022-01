Krankenhaus Perleberg : Neue Schutzanzüge erleichtern das Arbeiten

Neue Schutzanzüge erleichtern das Arbeiten mit Corona-Patienten. Pfleger und Krankenschwester berichten von ihren Erfahrungen.

Perleberg | Der erste Blick wird zumindest die Älteren an den Thriller "Outbreak – Lautlose Killer" erinnern. In dem Film von 1995 gehrt es um einen tödlichen Virus aus Afrika. Ärzte gehen unter Vollschutz zu ihren Patienten. Schutzanzüge tragen auch Krankenschwestern und -pfleger im Kreiskrankenhaus in Perleberg. Was wie in einem Film aussieht, ist aber die tägl...

