Baustelle an der L13 : Kompletter Abbau der Leitplanken bei Blüthen nicht mehr möglich

Der Staatssekretär aus dem Infrastrukturministerium, Rainer Genilke (CDU), besucht Baustelle an der L13 bei Blüthen, wo Ausweichbuchten entstehen. Landwirte sehen diese Lösung nicht als die beste an.

Blüthen | Die Bauarbeiten an der L13 zwischen Blüthen und Reetz sind voll im Gang. In Abständen werden die im Januar 2019 gesetzten Leitplanken teils zurückgebaut. Denn in diesem Bereich kommen asphaltierte Ausweichbuchten hin mit den Abmaßen von etwa zwei Meter Breite und 85 Meter Länge. Hinter diesen Ausweichbuchten werden aber auch wieder Leitplanken gesetzt...

