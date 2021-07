CDU-Politiker im Gadower Forst : In Gadow sterben die Bäume

Dem Gadower Forst geht es so schlecht wie nie. Bäume sterben, Grund ist der Klimawandel. Die Politik könnte mehr tun. Diese Botschaft nehmen die CDU-Politiker Gordon Hoffmann und Sebastian Steineke von ihrem Besuch mit.

Gadow | Aus der löchrigen Asphaltstraße wird eine Sandpiste. Büsche und Farne schleifen am Auto entlang, Grasbüschel knirschen am Unterboden. Bernd Kugler bringt uns tief in den Gadower Forst hinein. Der Förster will den CDU-Politikern Gordon Hoffmann und Sebastian Steineke den echten Wald zeigen. Erst hier werde das Ausmaß der Schäden deutlich. Wir ...

