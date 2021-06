Kleinstadtakademie : Wittenberge sucht nach Arbeit der Zukunft

Wie können digitale Arbeitswelten in Kleinstädten aussehen? Dieser Frage widmet sich Wittenberge in einem Bundesprojekt gemeinsam mit anderen Kommunen. Dabei stehen Coworking Spaces und digitales Arbeiten im Fokus.

Wittenberge | Corona ist ausgestanden und alle kehren aus dem Homeoffice zurück in ihre Büros – diesem Zukunftsentwurf will Wittenberge etwas entgegensetzen. Arbeiten in der Kleinstadt statt ständiges Pendeln, diese Möglichkeit soll deutlich ausgeweitet werden. Umsetzungsmöglichkeiten erkundet Wittenberge mit der Kleinstadtakademie, einem Bundesprojekt, dass künfti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.