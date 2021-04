Kleingartensparte Glöwen : Frischer Wind „Am Waldeck“

Seit September hat die Kleingartensparte „Am Waldeck“ einen neuen Vorstand. Dieser will die Gemeinschaft wieder beleben.

Glöwen | Es ist noch einmal kühler geworden. Doch die ersten Kleingärtner sind schon wieder in ihren Gärten zu finden. So auch in der Kleingartensparte „Am Waldeck“ in Glöwen. Die Vorstandsmitglieder Rafael Teschner, Bärbel Muxfeld und Manfred Schulz tauschen aktuelle Informationen aus. Manfred Schulz baut die neue Pumpe ein. Damit haben wieder alle Grundstück...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.