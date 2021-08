„Rotkäppchen“ in Klein Leppin : „Dorf macht Oper“ mit umjubelter Premiere

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause hieß es wieder "Dorf macht Oper" in Klein Leppin. Die Premiere von "Rotkäppchen" fand viel Applaus beim Publikum - und auch ein prominenter Politiker war zu Gast.

Klein Leppin | Das sonst so beschauliche Klein Leppin wird an diesem Wochenende zum 27. Mal Schauplatz einer großen Inszenierung. „Dorf macht Oper“ heißt es wieder, und nach der coronabedingten Absage des Festivals im vergangenen Jahr ist der Hunger nach Kultur wieder groß. Wer von der B107 Richtung Klein Leppin abbiegt, wird nahezu an jedem Baum, den er passiert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.