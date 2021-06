Vor Entscheidung in Perleberg : „Kirscheck“-Vorstand lädt Verbandsmitglieder in Gartenanlage ein

Am 17. Juni sollen die Mitglieder des Kreisverbandes der Gartenfreunde Prignitz e.V. über den Ausschluss der Perleberger Anlage „Kirscheck“ abstimmen. Der dortige Vorstand lädt nun vor der Abstimmung in die Gärten ein.

Perleberg | Die Mitglieder der Kleingartenanlage „Kirscheck“ in Perleberg wollen nicht kampflos ihren Ausschluss aus dem Kreisverband der Gartenfreunde Prignitz hinnehmen. Diese steht bei der Mitgliederversammlung am 17. Juni auf der Tagesordnung. Fünf Tage vorher – am Sonnabend, 12. Juni, um 10 Uhr – laden sie alle Mitglieder des Kreisverbandes ein. „Sie sollen ...

