Kinos in der Prignitz : Die Filme liegen schon bereit

Die Moviestar-Kinos in Wittenberge und Perleberg sollen bald wieder öffnen, hofft Betreiber Silvio Verfürth.

Wittenberge / Perleberg | Noch ist alles leer im Moviestar-Kino in Wittenberge. Am 2. November letzten Jahres sind hier die Lichter ausgegangen, seitdem liegt alles im Dornröschenschlaf. Doch das soll sich bald ändern, hofft Betreiber Silvio Verfürth, der unter anderem ein weiteres Kino in Perleberg unterhält. „Wir machen wieder auf“ „Wir machen wieder auf“, zeigt er sic...

