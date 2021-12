Kinderwohnstätte Breese : Neunjährige wird zur Tattookünstlerin

Auch in der Kinderwohnstätte der Lebenshilfe steht Weihnachten vor der Tür. Passend dazu gibt es eine Spende vom Tattoo-Studio Golden Age. Doch nicht das Geld weckt das Interesse der Bewohner, sondern die Überbringer.

Breese | Lichterketten funkeln, die Kerzen glimmen, besinnliche Lieder erklingen in den Räumen. Einen Tag vor Heiligabend herrscht Weihnachtsstimmung in der Kinderwohnstätte der Lebenshilfe in Breese. Der Weihnachtsbaum steht, die ersten Geschenke liegen darunter. Ein Puppenhaus für Lara Lara ist eine von acht Bewohnern. Dass alle Räume so gemütlich und ...

