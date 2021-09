Kinderoper in Groß Pankow : Mal eben die Märchenwelt retten

Die Welt der Märchen ist durcheinandergeraten, und ein verschrobener Erfinder will sie retten. Das ist der Stoff der Kinderoper "Es war einmal...", die am Mittwoch an der Groß Pankower Grundschule aufgeführt wurde.

Groß Pankow | Professor Zacharias Zauberkobel hat ein besonderes Hobby: Er liebt Märchen über alles. Dazu hat er eine besondere Erfindung gemacht, ein Märchenexplorations-Zauberbuch. Eines Abends kommt plötzlich eine gestiefelte Katze aus diesem Buch. Moment mal: Handelt das Märchen nicht vom gestiefelten Kater? Da wird dem Professor klar: Die Märchenwelt ist durch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.