Kinder und Erzieher infiziert : Corona-Ausbruch in Groß Pankower Kita

Groß Pankow | Ein einziger Corona-Ausbruch lässt die Fallzahlen in die Höhe schießen. Sechs neue Infektionen hat das Gesundheitsamt Perleberg heute gemeldet. Betroffen ist eine Kita in der Gemeinde Groß Pankow. Dort haben sich vier Kinder und zwei Erzieher infiziert, teilt der Landkreis mit. 32 Personen müssen in Quarantäne. Das ist der erste größere Corona-Ausb...

