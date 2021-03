Perleberg : Keine freien Termine mehr im Impfzentrum

Für das Impfzentrum Perleberg gibt es keine freien Termine.

Perleberg | Für das Impfzentrum in Perleberg gibt es aktuell bis Ostern keine freien Termine. Das bestätigt der Zentrumsleiter Johannes Neumann vom DRK. Am Freitag hatte es kurzfristig 350 zusätzliche Impftermine für diese Woche gegeben. „Bis Samstagmittag waren die bereits alle wieder gebucht“, sagt Neumann. 1790 Impfungen in dieser Woche In dem am vergang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.