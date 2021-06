Schulstart vorerst verschoben : Keine Genehmigung für evangelische Grundschule in Pritzwalk

Die evangelische Stephanus-Grundschule wird nicht wie geplant nach den Sommerferien eröffnen. Das Brandenburgische Bildungsministerium hat die Genehmigung der Schule in freier Trägerschaft noch nicht erteilt.

Pritzwalk/Potsdam | Nein, die Schullandschaft in der Prignitz, speziell in der Stadt Pritzwalk wird zum Schuljahresbeginn 2021/22 nicht bunter. Das Brandenburgische Bildungsministerium hat der gemeinnützigen Stephanus GmbH in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass ihrem Antrag auf Genehmigung einer evangelischen Grundschule in Pritzwalk nicht entsprochen wurde. Damit zie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.