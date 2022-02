Nachgefragt im Standesamt : Kein großer Hochzeits-Andrang in der Prignitz am Schnapszahldatum

Dieser Februar hält gleich zwei Tage mit einem sogenannten Schnapszahldatum bereit. Diesen Tagen wird nachgesagt, dass sie besonders für Hochzeiten beliebt sind. Doch stimmt das auch in der Prignitz?

Wittenberge | Beim Blick in den Kalender fällt in diesem Monat auf: Gleich zwei Tage haben ein besonderes Datum, das als Schnapszahl daherkommt. Oft hört man, dass gerade diese Tage besonders beliebt zum Heiraten seien. Ob das auch auf die Paare in der Prignitz zutrifft, haben wir in den Standesämtern herausgefunden. Lesen Sie dazu auch: Fluch oder Segen? Heirat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.