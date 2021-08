Vom Landkreis geehrt : Jugendforum Prignitz für Engagement mit Bürgerpreis ausgezeichnet

Im Jugendforum Prignitz setzen sich Jugendliche für ihre eigenen Belange ein und lernen, sich in politische Prozesse einzubringen. Für dieses Engagement erhielt das Forum jüngst den Bürgerpreis des Landkreises.

Prignitz | Kooperationen mit Jugendlichen in Cuxhaven und dem niedersächsischen Northeim, der Prignitzer Online-CSD oder ein bewegendes Gespräch mit der Auschwitz-Überlebenden und erst vor wenigen Wochen im hohen Alter gestorbenen Esther Bejarano – es sind Beispiele dafür, was sich im Jugendforum Prignitz allein in den vergangenen zwei Jahren abgespielt hat. Für...

