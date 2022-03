Führung mit Jürgen Schmidt : Touristen erkunden den Wittenberger Lokschuppen

Die Prignitz ist ein beliebtes Ausflugsziel - besonders für Eisenbahnfreunde. Stadtführer Jürgen Schmidt führt Touristen regelmäßig durch den alten Lokschuppen und gibt ihnen interessante Einblicke in seine Geschichte.

Wittenberge | Staunend zwängt sich die Besuchergruppe durch den alten Lokschuppen am Wittenberger Bahnhof. Die Reisegruppe aus dem Raum Dresden ist für drei Tage in der Region zu Gast und machte am Montag in der Elbestadt Station. Nach einer Rundfahrt durch Wittenberge hielt ihr Bus vor dem Eisenbahnmuseum im Lokschuppen. Stadtführer Jürgen Schmidt führte ...

