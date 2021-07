Perleberg : Jagdverband sieht Schutzmaßnahmen gegen Schweinepest kritisch

Die Afrikanische Schweinepest wurde in der vergangenen Woche erstmals bei Hausschweinen in Brandenburg nachgewiesen. Doch der Jagdverband Perleberg ist mit den Schutzmaßnahmen der Landesregierung unzufrieden.

Prignitz | In der vergangenen Woche wurde die Afrikanische Schweinepest (ASP) erstmals auch bei Hausschweinen in Brandenburg nachgewiesen (wir berichteten). In der Prignitz gab es bisher keinen nachgewiesenen Fall, aber die Gefahr sei immer da, sagt Udo Becker, 2. Vorsitzender des Jagdverbandes Perleberg. „Wir haben Überträger, zum Beispiel den Wolf, der an tote...

