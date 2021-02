Inzidenz sinkt weiter : Landkreis bereitet Impfzentrum vor

Zwei Fälle der britischen Variante nachgewiesen. In der Prignitz gibt es den 100. Todesfall im Zusammenhang mit Corona.

Perleberg | Das Gesundheitsamt des Landkreis hat am Freitag den 100. Corona-Toten seit Beginn der Pandemie registriert. Die Zahl sei schmerzlich, liege aber in einer ähnlichen Größenordnung wie in den anderen Brandenburger Landkreisen, sagte Danuta Schönhardt, Gesc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.