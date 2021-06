Unwetterfront zieht vorbei : In der Prignitz bleibt am Tage trotz Unwetterwarnung alles ruhig

In der Mittagszeit ziehen dunkle Wolken auf und es fängt kräftig an zu regnen. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Starkregen und starken Gewittern in der Prignitz gewarnt. Doch der Landkreis bleibt verschont.

Prignitz | Die Feuerwehren in der Prignitz haben seit heute Morgen ein besonderes Augenmerk auf das Wetterradar. Der Deutsche Wetterdienst hat ab dem frühen Mittag für den Landkreis eine Unwetterwarnung herausgegeben. „Ich hatte bislang keine Meldung“, sagt am Nachmittag Karstädts Gemeindewehrführer Maik Hortig. Er hat am Morgen sowieso relativ entspannt der War...

