Polizeieinsatz Wittenberge : In 100 Wohnungen eingebrochen

In Wittenberge wurde in 100 leerstehende Wohnungen eingebrochen. Der Schaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro.

Wittenberge | In Wittenberge, in der Dr.-Salvador-Allende-Straße, wurde in 100 Wohnungen eingebrochen. Das teilte am Dienstag die Polizeidirektion Nord mit. Der Einbruch in das leerstehende Wohngebäude fiel am Montag, gegen 11.20 Uhr, einem Objektverantwortlichen auf, woraufhin dieser die Polizei informierte. Lesen Sie auch: Einbruch in Wittenberger Oberschule s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.