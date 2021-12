Persönlicher Rückblick auf die Stadt : In Wittenberge herrscht Aufbruchstimmung

Nach zwei Jahren hat sich unser Kollege Fabian Lehmann beruflich neu orientiert, verlässt die Region. Er kam mit Skepsis in die Prignitz und geht mit Wehmut. Er spürt eine Aufbruchstimmung in Wittenberge.

Wittenberge | Nach zwei Jahren hat sich unser Kollege Fabian Lehmann beruflich neu orientiert und verlässt die Region. Er kam mit Skepsis in die Prignitz und geht mit Wehmut. Er spürt eine Aufbruchstimmung in Wittenberge, wie er in einem persönlichen Rückblick auf die Stadt schreibt. Man muss es so sagen, in der Elbestadt herrscht Aufbruchstimmung. Und die ist n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.