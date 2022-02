Kultur-und Festspielhaus : In Wittenberge gibt es wieder Konzerte

Im Kultur- und Festspielhaus geht es bald wieder los mit der beliebten Reihe „Musik am Nachmittag“

Wittenberge | Die Klassikkonzerte der Reihe „Musik am Nachmittag“ sind in Wittenberge bekannt. Sie wird am 6. März fortgesetzt. Im Kultur- und Festspielhaus erklingen Werke von Mozart, Schumann und Franck und Gesänge ertönen von der Sopranistin Nicolle Cassel sowie Bariton Claudius unter dem Motto „Musik ist die stärkste Form der Magie“. Initiiert wird die Veran...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.