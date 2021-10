Berge lädt auf : In Berge lassen sich künftig E-Autos laden

Künftig können Einheimische und Touristen ihre E-Autos auch auf dem Dorfanger in Berge aufladen. In Zusammenarbeit mit der Wemag hat die Gemeinde Berge eine E-Ladesäule dort installieren lassen.

Berge | Noch ist sie nicht in Betrieb, steht dort ein bisschen einsam und unscheinbar am Rande der Parkfläche. Berges neue Ladesäule für E-Autos auf dem Dorfanger ist die neueste Errungenschaft des knapp 500-Einwohner-Ortes im nordwestlichsten Zipfel der Prignitz. „Berge lädt auf“, scherzt Bürgermeisterin Susanne Scherfke-Weber. Damit mausert sich Berge we...

