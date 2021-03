Erste Einrichtung in Prignitz : Impfzentrum in Perleberg ist eröffnet

Der Landkreis Prignitz hat sein eigenes Impfzentrum. Am Dienstag wurden die ersten rund 100 Personen geimpft.

Prignitz | Otto Dannehl ist einer von rund 100 Prignitzern, die am ersten Tag im Impfzentrum Perleberg geimpft werden. Der Perleberger ist über 80 Jahre alt und hatte die Einladung per Post bekommen. "Ich rief die Nummer an, bekam sofort einen Termin", sagt er. Vor Ort wird er bereits erwartet. Das Zentrum ist nahezu militärisch organisiert. So wirkt auch die...

