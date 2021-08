Inzidenz steigt an : Coronafälle an vier Prignitzer Schulen

Die Zahl der Corona-Infektionen an Prignitzer Schulen steigt derzeit täglich. Aktuell sind vier Einrichtungen betroffen.

Prignitz | Nur knapp drei Wochen hielt die Corona-Ruhe an Prignitzer Schulen. Jetzt werden fast im Tagesrhythmus neue Infektionen unter Schülern gemeldet. An der Grundschule in Kleinow bestätigt das Gesundheitsamt einen Fall. Deshalb müssen elf weitere Personen aus der Schule und zwei aus dem Hort in Quarantäne, entschied das Gesundheitsamt am Montag. 21 Quar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.