Lanzer Chaussee in Perleberg : Im Norden Perlebergs wird der Gehweg neu gebaut und erneuert

Für einige Anwohner der Lanzer Chaussee verbessert sich die Infrastruktur vor der Haustür. Die Stadt baut zum Teil neu oder erneuert dort den Gehweg. Bis Ende Dezember soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.

Perleberg | Wer gegenwärtig die Stadt Perleberg in Richtung Sükow verlässt, der sieht das Voranschreiten der Bauarbeiten am Gehweg der Lanzer Chaussee. Hier wird in einer Länge von 523,19 Metern der Gehweg erneuert beziehungsweise neu gebaut, so Bauamtsleiter Hagen Boddin. „Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltsdiskussionen für dieses Jahr." Mit dem beschloss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.