Einwohner können Ideen beisteuern : So soll der Bahnhof Wittenberge 2024 aussehen

Was soll zwischen dem Neubau der Augentagesklinik und dem Bahnhofsgebäude Wittenberge noch entstehen? Wo soll geparkt, wie die Flächen gestaltet werden? Antworten darauf suchen Architekten und Einwohner.

Wittenberge | Toilette, Sitzbank, Parkplätze, Wege - die Gestaltung des direkten Umfelds des Wittenberger Bahnhofs geht in die nächste, entscheidende Phase. In der übernächsten Woche werden Experten aus drei verschiedenen Planungsbüros nach Wittenberge kommen, einen Workshop veranstalten. Wittenberger sind eingeladen, sich an dieser Ideenschmiede zu beteiligen, sag...

