Hygienekonzept Kreistag : Prignitzer Abgeordnete müssen keinen Impfstatus nachweisen

Der Einzelhändler kontrolliert bei jedem Kunden den Impfnachweis. Der Gastronom und Friseur macht das auch. Kommen die Kreistagsabgeordneten zur Sitzung, müssen sie gar nichts nachweisen. Rechtlich ist das möglich.

Prignitz | Die Corona-Inzidenz in der Prignitz wird noch in dieser Woche die 1000er-Marke überspringen. Allein heute meldet das Gesundheitsamt Perleberg knapp 300 Neuinfektionen - ein Rekordwert. Der Bürger muss sich durch 3G-, 2G- und 2GPlus-Regeln kämpfen, will er den Alltag meistern. Kreistagsabgeordnete hingegen haben es einfacher. Sie müssen in Sitzungen we...

