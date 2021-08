Testpflicht ausgeweitet : Prignitz verschärft Corona-Maßnahmen

Die Corona-Inzidenz liegt den fünften Tag hintereinander über 20. Deshalb verschärft die Prignitz Maßnahmen. Dazu gehört eine Testpflicht für die Gastronomie.

Prignitz | Zwar gibt es den zweiten Tag in Folge keine Neuinfektionen, aber dennoch gelten ab Morgen verschärfte Corona-Maßnahmen in der Prignitz. Grund ist die 7-Tage-Inzidenz. Sie überschreitet an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Wert 20, liegt aktuell bei 34,1. Damit greifen automatisch neue Regeln, die die gültige Corona-Umgangsverordnung festlegt. Ver...

