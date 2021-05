Historische Grabstätte in Schilde : Ein Blick auf die Gruft der Familie von Grevenitz für Friedhofsbesucher

In Schilde gibt es neben dem Friedhof noch eine interessante historische Grabstätte, nämlich die Gruft der Adelsfamilie von Graevenitz in einem Anbau an der Kirche.

Schilde | Wer sich in Schilde mal den Friedhof anschauen möchte, der sollte ein wenig mehr Zeit als vorgesehen einplanen und einen Umweg in Kauf nehmen. Denn der Ort bietet neben dem Friedhof eine weitere – nicht unbedingt alltägliche – Grabstätte. Die Gruft der Adelsfamilie von Graevenitz. In einem kleinen Anbau an der Kirche. Die Gruft wurde gegen 1730 am ...

