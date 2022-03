Hilfe für die Ukrainie : Hilfsgüter von Pinnow nach Ostpolen an die Grenze gefahren

Die Feuerwehren aus Pinnow und Pröttlin hatten Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt. Tim Pisarski und Sebastian Holzwath brachten sie mit einem Transporter direkt an die Grenze. Ihre Mission dauerte 24 Stunden.

Pröttlin/Pinnow | Den Transporter voll beladen mit Kartons. Kleidung für Kinder und Erwachsene, Schuhe oder auch Spielzeug in den einen, Damen- und Babyhygiene oder auch Traubenzucker und Schokolade in den anderen Kartons sollten auf direktem Weg in die Ukraine gelangen. Am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr machten sich der Pinnower Tim Pisarski und sein Freund Sebastian Ho...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.