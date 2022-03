Prignitz hilft der Ukraine : Finanzielle Spenden bevorzugt

In der Prignitz laufen Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine an. DRK-Kreisverband Prignitz sammelt Geldspenden. Die Diakoniestation Wittenberge schickt medizinische Hilfsgüter.

Prignitz | Der Krieg in der Ukraine hat in der Prignitz eine große Anteilnahme ausgelöst und Hilfsaktionen in Gang gesetzt. Sowohl die Diakoniestation Wittenberge, als auch der DRK-Kreisverband Prignitz beteiligen sich an den Hilfsaktionen für die Menschen in Not in der Ukraine. Auch bei der AWO-Prignitz steht die Ukraine-Hilfe auf der Tagesordnung. Die Diakonie...

