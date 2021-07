100. Geburtstag in Glöwen : Heinz Laabs: „Mit einer guten Verbindung nach oben wird man 100 Jahre alt!“

Seinen 100. Geburtstag feierte am Freitag der Glöwener Heinz Laabs. In der Neumark geboren, gab es danach viele Stationen bis zur Ankunft in Glöwen. Noch heute macht er ein wenig den Haushalt und schaut gern alte Filme.

Glöwen | Wie wird man 100 Jahre alt, eine Frage, die Heinz Laabs am Freitag oft zu hören bekam. Selbst die Kita-Kinder fragten auf ihrer Glückwunschkarte, ob er denn ein Geheimrezept hätte. Sie wollten auch 100 Jahre alt werden. „Mit einer guten Verbindung nach oben wird man 100 Jahre alt“, antwortet er lächelnd. Dabei zeigt und schaut er gen Himmel. „Das w...

