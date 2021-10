Halloween in den Bäumen : Halloween Nachtklettern im Schweriner Kletterwald

"Es wird gruselig, schaurig, schön“, verspricht der Kletterwald.

Schwerin | „Folgt den Lichtern nicht und nehmt Euch in Acht vor den Stimmen des Waldes“, warnt der Schweriner Kletterwald und verspricht: „Es wird gruselig, schaurig, schön“. Denn auch im Kletterwald ist Halloween. Dort allerdings bereits am kommenden Sonnabend, den 23. Oktober, zwischen 18 und 24 Uhr, An der Crivitzer Chaussee 15, in Schwerin. Um Anmeldung w...

