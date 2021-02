Grundschule Karstädt : Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht

Drei Tage Präsenz-, zwei Tage Distanzunterricht in der Woche für jeden Schüler heißt es an der Grundschule Karstädt.

Karstädt | Seit gestern läuft auch wieder Präsenzunterricht mit Anpassung an das Hygiene- und Lüftungskonzept in der Grundschule Karstädt. Die Mädchen und Jungen, die gestern in die Schule durften, waren zum Großteil freudig und aufgeregt, endlich wieder andere Ki...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.