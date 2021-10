Kleine Grundschule Berge : Großes Interesse beim Tag der offenen Tür der Schule in Berge

Es hat sich einiges getan in den letzten Monaten an der Kleinen Grundschule in Berge. Doch durch Corona konnte es nicht öffentlich gezeigt werden. Das wurde jetzt nachgeholt. Am Sonnabend ging es in die Schule.

Berge | Der Tag der offenen Tür der Kleinen Grundschule in Berge hat etwas von einem Treffen der Generationen. Denn unter den zahlreichen Besuchern sind auch viele einstige Schüler zu finden. Doch dass die Schule sich am Sonnabend, zu Beginn der Herbstferien öffnet, habe einen anderen Grund, so Schulleiterin Ramona Hoscheck: „In den vergangenen Monaten hat si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.