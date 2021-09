Heinz und Edith Illmann : Groß Gottschower Familie im neuen alten Zuhause angekommen

Durch einen Brand hat die Familie Illmann im Mai 2019 ihr Hab und Gut verloren. Seit letztem Weihnachten wohnt sie wieder im aufgebauten Haus. Es wurde nun mit einer kleinen Feier offiziell übergeben.

Groß Gottschow | Auch wenn der Anlass ein freudiger ist, der Schock von damals sitzt bei den Eheleuten Heinz und Edith Illmann aus Groß Gottschow noch tief. Am 18. Mai 2019 brannte ihr Wohnhaus ab, damals verloren sie ihr Hab und Gut. In der vergangenen Woche nun wurde das Haus nach dem Wiederaufbau offiziell an die Familie übergeben. Neuaufbau von 90 Prozent In...

