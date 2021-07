Golden Age Wittenberge : Der alte Rettungswagen ist jetzt ein Tattoo-Mobil

Das Wittenberger Tattoo-Studio Golden Age expandiert, bietet seinen Service nun auch auf Veranstaltungen und Rasthöfen an. Mit einem ehemaligen Rettungswagen geht es auf Tour.

Wittenberge | In Gelb-Schwarz steht er da, wartet auf seinen Einsatz. Mit einem Rettungswagen hat er nicht mehr viel gemein. Lediglich die äußere Form und das sterile Innenleben erinnern noch an frühere Zeiten. Wo einst Kranke lagen, werden hier in Zukunft Festivalgänger oder Reisende tätowiert oder gepierct. Das noch Ende Mai Polizeibeamte das Tattoo- und ...

