Goa-Pizzaservice expandiert : Neustart nach Bluttat: Pizzaservice zieht in Perleberger Döner-Imbiss

Seit der tödlichen Messerstecherei im Oktober war der Dönerimbiss in der Perleberger Bäckerstraße geschlossen. Während die Angeklagten vor Gericht stehen, wird im Imbiss wieder gekocht. Ein Pizzaservice ist eingezogen.

Perleberg | Während am Landgericht Neuruppin der Prozess läuft, beginnt im geschlossenen Dönerimbiss in der Perleberger Bäckerstraße ein neues Kapitel. Die früheren Betreiber sind angeklagt, in einem Streit, einen Landsmann vor dem Döner-Imbiss in der Lindenstraße erstochen zu haben. Ein Herzdurchstich war die Todesursache. Im Oktober war es zu der Bluttat gek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.